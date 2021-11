https://fr.sputniknews.com/20211126/le-port-du-masque-retabli-a-paris-en-plein-air-dans-les-endroits-frequentes-1053688075.html

Le port du masque rétabli à Paris en plein air dans les endroits fréquentés

Dans une file d'attente, à une manif, sur un marché... Le port du masque est à nouveau obligatoire à Paris en plein air dans les endroits fréquentés et les... 26.11.2021, Sputnik France

Le port du masque est rétabli en extérieur à Paris lors de "tout rassemblement, manifestation, réunion ou activité organisés sur la voie publique", selon un communiqué de la préfecture de police (PP). Il l'est aussi dans les lieux de festivals et de spectacles, tout comme sur les marchés, brocantes et ventes au déballage, incluant les marchés de Noël. Aux abords des établissements scolaires ou universitaires, tout comme près des lieux de culte, il faudra également porter un masque, de même que dans les files d'attente.Ces consignes s'appliquent également aux lieux fermés où le pass sanitaire est exigé, comme les cinémas, les théâtres et les salles de sports.La PP souligne que les récalcitrants seront verbalisés de même que les exploitants de lieux recevant du public qui ne contrôleraient pas le pass.En revanche, cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical. Il sera également possible de circuler à deux roues et de faire du sport dehors sans masque.Quid d'autres villes de France?Le masque est déjà obligatoire dans d'autres villes de France, comme à Strasbourg pour approcher le Marché de Noël.La préfète de Gironde et Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle allait rédiger un décret pour imposer dès samedi le port du masque en extérieur dans les endroits très fréquentés et notamment dans le centre-ville de Bordeaux et de Libourne.Le gouvernement a annoncé jeudi un durcissement des contraintes, sans reconfinement ni couvre-feu. Il a intensifié la pression sur les non-vaccinés et ouvert le rappel à compter de ce samedi à tous les majeurs.Les autorités insistent aussi sur l'importance des gestes barrières pour endiguer cette vague qualifiée de fulgurante, avec, outre les masques, la nécessité d'aérer les pièces et de se laver les mains.

