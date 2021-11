https://fr.sputniknews.com/20211126/les-pecheurs-francais-lancent-a-saint-malo-leurs-actions-de-blocage-1053670484.html

Les pêcheurs français lancent à Saint-Malo leurs actions de blocage

Les pêcheurs français lancent à Saint-Malo leurs actions de blocage

Protestant contre le nombre insuffisant de licences délivrés par le gouvernement britannique à ses pêcheurs, les Français ont bloqué dans la matinée du 26... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T08:40+0100

2021-11-26T08:40+0100

2021-11-26T08:40+0100

international

royaume-uni

la manche

brexit

saint-malo

pêcheur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1044210808_0:50:1920:1130_1920x0_80_0_0_f0d263ba8f03005fa074fe6ebb41f3fb.jpg

Des pêcheurs français ont bloqué vendredi matin l'entrée dans le port de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) d'un ferry en provenance de Jersey, le "Normandy Trader", a constaté un journaliste de Reuters, dans le cadre du contentieux entre la France et la Grande-Bretagne sur l'accès aux eaux britanniques à la suite du Brexit.Pour dénoncer des licences "qui arrivent au compte-goutte", selon les termes de Jean-Luc Hall, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), les pêcheurs français ont décidé de mener ce vendredi des opérations de blocage dans les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais et au niveau du Tunnel sous la Manche.

royaume-uni

la manche

saint-malo

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, la manche, brexit, saint-malo, pêcheur