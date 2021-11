https://fr.sputniknews.com/20211126/plus-dun-demi-million-de-vies-sauvees-par-les-vaccins-en-europe-1053673952.html

Plus d'un demi-million de vies sauvées par les vaccins en Europe

Plus d'un demi-million de vies sauvées par les vaccins en Europe

A minima un demi-million de vies ont déjà été sauvées par les vaccins anti-Covid en Europe, selon un rapport publié jeudi par la branche européenne de... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T11:26+0100

2021-11-26T11:26+0100

2021-11-26T11:26+0100

covid-19

europe

oms

vaccin

vaccination

D’après l'étude, en comptant seulement les plus de 60 ans dans une trentaine de pays européens cumulant quelque 460 millions d'habitants, 470.000 vies ont été sauvées depuis le début de la campagne vaccinale.Cette estimation s'avère prudente, car elle ne tient pas compte du nombre de vies sauvées chez les moins de 60 ans, ni en raison d'une réduction de la transmission.L'étude, réalisée à partir de données recueillies dans plus de la moitié des 53 pays de la région Europe de l'OMS, estime que près de 160.000 vies ont été sauvées en Angleterre et environ 39.000 en France.

europe

europe, oms, vaccin, vaccination