https://fr.sputniknews.com/20211126/pr-stephane-gayet-cette-troisieme-injection-nameliorera-pas-la-situation-1053683092.html

Pr Stéphane Gayet: "Cette troisième injection n’améliorera pas la situation"

Pr Stéphane Gayet: "Cette troisième injection n’améliorera pas la situation"

Le rappel de facto obligatoire sonne-t-il l’échec du tout-vaccinal en France? Sputnik donne la parole au Pr Stéphane Gayet, médecin infectiologue-hygiéniste au... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T18:02+0100

2021-11-26T18:02+0100

2021-11-26T18:02+0100

covid-19

oms

emmanuel macron

olivier véran

vaccin

passeport

obligation vaccinale

covid-19

didier raoult

the lancet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053684664_0:59:2975:1732_1920x0_80_0_0_95d41b90288fdba0976e310d6a31bbb2.jpg

Le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal à l’ensemble de la population adulte à compter de ce samedi 27 octobre. Est-ce à croire que le vaccin n’est pas aussi efficace qu’espéré initialement? L’OMS elle-même reconnaît que "la protection induite par la vaccination contre les infections et les formes bénignes décline" avec le temps. Elle redoute désormais 700.000 morts supplémentaires en Europe d’ici à la fin de l’hiver.Pis, selon une étude israélienne parue dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, le vaccin Pfizer perdrait en efficacité au fil des mois non seulement contre l’infection, mais aussi contre les formes graves chez les personnes âgées. La revue The Lancet évaluait début octobre que l’efficacité du vaccin Pfizer face au variant Delta passerait de 93% durant le premier mois après une vaccination complète à seulement 53% quatre mois plus tard.La troisième dose pourrait-elle par conséquent permettre le "reboost" immunitaire escompté? Stéphane Gayet en doute. "Cette troisième injection n’améliorera pas la situation, j’en suis convaincu", confie-t-il. L’infectiologue au CHU de Strasbourg en profite pour égratigner au passage la politique de santé publique menée par l’exécutif.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

oms, emmanuel macron, olivier véran, vaccin, passeport, obligation vaccinale, covid-19, didier raoult, the lancet, jean castex, moderna, pfizer, débat sur l'instauration d'un passeport vaccinal, variant delta du covid-19, mouvement anti-pass