Seul un agent de santé sur quatre est entièrement vacciné en Afrique, selon l'OMS

Seul un agent de santé sur quatre est entièrement vacciné en Afrique, selon l'OMS

Moins de 30% du personnel soignant est immunisé contre le Covid-19 en Afrique, a déclaré l’OMS tout en appelant les pays de ce continent à accélérer leurs... 26.11.2021, Sputnik France

Seuls 27% du personnel soignant en Afrique ont été entièrement vaccinés contre le nouveau coronavirus, laissant sans protection la majeure partie de ces travailleurs, qui sont pourtant en première ligne dans ce combat contre la pandémie, a regretté jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).L’analyse des données communiquées par 25 pays révèle que, depuis mars 2021, seuls 1,3 million d’agents de santé ont été entièrement vaccinés et seulement six pays africains seulement ont atteint plus de 90%, tandis que neuf pays ont vacciné entièrement moins de 40%, signale l’agence sanitaire mondiale.En revanche, une récente étude mondiale de l’OMS portant sur 22 pays, pour la plupart riches, indique que plus de 80% de leurs agents de santé étaient entièrement vaccinés.Pour l’OMS, l’urgence est de veiller à ce que les établissements de santé soient des environnements sûrs, surtout que la pénurie d’agents de santé en Afrique est "grave et profonde".Depuis mars 2020, plus de 150.400 infections chez des agents de santé ont été recensés par l’OMS, ce qui représente 2,5 % de tous les cas confirmés et 2,6 % du personnel de santé total du continent. Aucun détail qui n'a été donné quant au bilan mortel.Cinq pays représentent environ 70% de toutes les infections au coronavirus signalées chez les agents de santé, à savoir l’Algérie, le Ghana, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.Au total, le continent africain recense plus de 8,6 millions de cas de Covid-19 dont plus de 221.000 morts."L’Afrique doit rester en état d’alerte car nous constatons une augmentation des cas en Europe ", a fait valoir la Cheffe de l’OMS Afrique, insistant sur l’échéance de "la saison des voyages de fin d’année, qui avait déclenché une flambée en décembre dernier".

