Anne Hidalgo a obtenu les 500 promesses de parrainage pour la présidentielle

L’équipe de la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la candidate du Parti socialiste à la présidentielle avait obtenu les 500 promesses de signatures... 27.11.2021, Sputnik France

À la traîne dans les sondages pour la présidentielle 2022, la maire PS de Paris Anne Hidalgo a annoncé ce samedi 27 novembre avoir les 500 signatures de maires nécessaires pour se présenter à l’élection.Une source de Franceinfo au sein de l'équipe de campagne de Mme Hidalgo assure qu’elle compte obtenir "600 à 700 promesses de parrainage d'ici le mois de janvier".L’édile parisienne devient ainsi la première candidate de gauche à les revendiquer, à cinq mois de la présidentielle. Elle est désormais assurée de voir sa campagne présidentielle aller jusqu’à son terme, malgré notamment le fait que les banques françaises, dont la banque historique du PS, le Crédit coopératif, refusent de la financer.La candidate du Parti socialiste, désignée en octobre par plus de 72% de ses militants, se prépare à dévoiler son programme pour la présidentielle en janvier, après son tour de France.La gauche stagne dans les sondagesAlors que les récentes études d’opinion publique ne la créditent que de 4 à 5% des intentions de vote, Mme Hidalgo ne perd jamais une occasion de rappeler qu’elle a fait mentir les sondages avec sa réélection à Paris en juin 2020.D’ailleurs, début novembre, la candidate PS a affirmé "s’en ficher" des sondages, prétendant que beaucoup de Français issus des classes populaires n’étaient "jamais sondés".Selon une récente étude Elabe "Opinion 2022" pour BFM TV/L'Express en partenariat avec SFR, aucune des candidatures de la gauche ne dépasse pour l’heure la barre des 10%.Jean-Luc Mélenchon est toujours crédité de 9% d’intentions de vote, tandis que le candidat écologiste Yannick Jadot est donné entre 8 et 9%. Anne Hidalgo recueille toujours entre 4 et 5%, l’ancien ministre de l’Économie Arnaud Montebourg entre 1 et 3% et le communiste Fabien Roussel 2%.

