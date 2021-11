https://fr.sputniknews.com/20211127/canada-deficit-budgetaire-de-plus-de-60-milliards--en-septembre-1053696618.html

Canada: déficit budgétaire de plus de 60 milliards $ en septembre

Le déficit budgétaire au Canada s'est chiffré à près de 69 milliards de dollars en septembre, a indiqué vendredi le ministère canadien des Finances. 27.11.2021, Sputnik France

Dans sa plus récente édition de sa Revue financière, le ministère a précisé que le déficit budgétaire cumulé d'avril à septembre atteignait 68,6 milliards de dollars, en baisse par rapport à celui de 198,1 milliards de dollars du même semestre, un an plus tôt, qui avait été marqué par les premiers mois de la pandémie.Selon la même source, le déficit témoigne des conditions économiques difficiles, notamment l'impact des restrictions toujours en vigueur et les autres soutiens temporaires pour répondre à la crise sanitaire.Les dépenses des programmes, en excluant les pertes actuarielles nettes, se sont chiffrées à 225 milliards de dollars pour la période d'avril à septembre, ce qui représentait une baisse d'environ 83,9 milliards de dollars, ou 27,2%, par rapport aux dépenses de 308,9 milliards de dollars de la même période un an plus tôt.Le déclin s'explique essentiellement par la baisse des paiements de transfert versés aux particuliers, aux entreprises et aux autres administrations dans le cadre du Plan d'intervention économique, relève le ministère.

