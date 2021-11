https://fr.sputniknews.com/20211127/litalie-pourrait-perdre-plus-de-20-de-sa-population-dici-2070-1053696994.html

L'Italie pourrait perdre plus de 20% de sa population d'ici 2070

L'Italie pourrait perdre plus de 20% de sa population d'ici 2070

L'Italie pourrait perdre plus de 20% de sa population d'ici 2070, en passant de 60 à près de 48 millions d'habitants, a indiqué un rapport de l'Institut... 27.11.2021

"Les prévisions sur l'avenir démographique de l'Italie donnent potentiellement un cadre de crise", a signalé le rapport, relevant que la population résidente est en baisse.Cette baisse de la population s'accompagne par un vieillissement généralisé, en cours depuis de nombreuses années en raison de la baisse du nombre de naissances et de la hausse de l'espérance de vie.Aujourd'hui, les personnes de plus de 65 représentent 23,2% de l'ensemble de la population, un pourcentage qui pourrait facilement atteindre 35% en 2070, selon l'institut.Ces changements démographiques produisent "des conséquences sur le marché du travail et sur la programmation économique future" qu'il faudra soigneusement étudier, a averti l'ISTAT.

