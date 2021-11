https://fr.sputniknews.com/20211127/nucleaire-le-negociateur-iranien-a-vienne-avant-la-reprise-des-pourparlers-1053696734.html

Nucléaire: le négociateur iranien à Vienne avant la reprise des pourparlers

Le négociateur en chef iranien chargé du dossier nucléaire, Ali Bagheri, est arrivé à Vienne, en Autriche, avant la reprise prévue lundi des négociations pour... 27.11.2021, Sputnik France

"A la tête d'une délégation, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ali Bagheri est arrivé à Vienne (...) pour assister à la réunion de la Commission conjointe de l'accord sur le nucléaire iranien", selon l'agence officielle Irna.Les pourparlers, suspendus depuis juin, doivent reprendre lundi dans la capitale autrichienne entre Téhéran d'une part et l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie de l'autre, pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015.Vendredi, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian avait assuré qu'un accord "immédiat" était possible si "les autres parties étaient prêtes à revenir à leurs pleines obligations et à lever les sanctions".

