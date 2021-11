https://fr.sputniknews.com/20211127/omicron-lafrique-du-sud-dans-la-tourmente-alors-que-plusieurs-pays-ferment-leurs-frontieres-1053692095.html

Omicron: l’Afrique du Sud dans la tourmente alors que plusieurs pays ferment leurs frontières

Le Royaume-Uni a été le premier pays à avoir imposé une interdiction d’accès à son sol de vols en provenance de l’Afrique du Sud et ce, dès l’annonce de sa détection par les autorités sanitaires du pays.Par la suite, l’Italie, l’Allemagne, les États-Unis, le Canada, Singapour, ainsi que d’autres pays à travers le monde, ont décidé d’interdire les voyageurs en provenance de l’Afrique du Sud ainsi que de la sous-région d’Afrique australe. Les pays concernés par ces restrictions sont notamment l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique et le Malawi.En réaction, le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaahla, a critiqué ces décisions, notant que les interdictions de voyager imposées à son pays sont prématurées et non conformes aux normes et standards de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Dans ce contexte, le Président Cyril Ramaphosa a convoqué, samedi, une réunion du Conseil national du coronavirus pour examiner la nouvelle situation provoquée par le variant Omicron, ainsi que le nombre croissant de nouvelles infections, en particulier dans la province de Gauteng.Préoccupation de l'OMSLa nouvelle souche, qualifiée de "préoccupante" par l’OMS vu qu’elle présente un risque accru de réinfection, a déjà atteint l'Asie et l'Europe avec un cas à Hong Kong et un autre en Belgique.La responsable technique de l'OMS sur la Covid-19, Maria van Kerkhove, a souligné que le variant présente un certain nombre de mutations préoccupantes, notant que des scientifiques d'Afrique du Sud et du monde entier se sont mobilisés pour comprendre ses caractéristiques et contenir sa propagation.Jeudi dernier, l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) avait annoncé la détection de 22 cas d'infection au nouveau variant baptisé B.1.1.529. Le premier cas a été détecté pour la première fois au Botswana.

