Soudan: des hommes politiques libérés après avoir entamé une grève de la faim

Soudan: des hommes politiques libérés après avoir entamé une grève de la faim

L'ancien ministre soudanais des Affaires du cabinet, Khalid Omer Yousif, a été libéré, moins d'un jour après avoir entamé une grève de la faim, a indiqué le... 27.11.2021, Sputnik France

La prise du pouvoir par l'armée le 25 octobre a mis fin à la coalition qui partageait le pouvoir entre l'alliance des Forces de la liberté et du changement (FFC) et l'armée, et un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires civils ont été arrêtés.Ayman Nimir, ancien gouverneur de l'Etat de Khartoum, et Maher Abouljokh, membre du groupe de travail sur la lutte contre la corruption, ont également été libérés samedi.Plusieurs personnalités politiques de premier plan sont toujours en détention.Selon le Parti du Congrès soudanais, Khalid Omer Yousif et d'autres avaient entamé une grève de la faim pour protester contre leur maintien en détention malgré la signature d'un accord entre les dirigeants militaires et le Premier ministre civil Abdalla Hamdok, qui prévoyait la libération de tous les détenus civils.Plusieurs autres personnalités politiques et militants civils avaient été libérés lundi et vendredi.

