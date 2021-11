https://fr.sputniknews.com/20211128/langola-suspend-les-vols-regionaux-face-au-nouveau-variant-du-covid-19-1053706936.html

L’Angola suspend les vols régionaux face au nouveau variant du Covid-19

L’Angola suspend les vols régionaux face au nouveau variant du Covid-19

L'Angola a décidé de suspendre ses vols à destination des autres pays d’Afrique australe en vue d'empêcher la propagation du nouveau variant du coronavirus... 28.11.2021, Sputnik France

"Cette suspension intervient suite à la décision du gouvernement d'interdire temporairement les liaisons aériennes vers le Botswana, Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe", a souligné la TAAG dans un communiqué.Plusieurs pays ont fermé leurs frontières à la sous-région d’Afrique australe depuis que des scientifiques sud-africains ont annoncé jeudi dernier la détection de la nouvelle souche du coronavirus.L'Angola lui-même a été placé sur la liste rouge des voyageurs du Royaume-Uni et d'autres pays à travers le monde en raison de préoccupations concernant la propagation du variant Omicron.La nouvelle souche, qualifiée de "préoccupante" par l’OMS vu qu’elle présente un risque accru de réinfection, a déjà atteint l'Europe et l’Asie, avec deux cas en Allemagne, un cas en Belgique et un cas à Hong Kong.La responsable technique de l'OMS sur la Covid-19, Maria van Kerkhove, a souligné que le variant présente un certain nombre de mutations préoccupantes, notant que des scientifiques d'Afrique du Sud et du monde entier se sont mobilisés pour comprendre ses caractéristiques et contenir sa propagation.Jeudi dernier, l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) avait annoncé la détection de 22 cas d'infection au nouveau variant baptisé B.1.1.529.

