Le Koweït suspend ses vols directs avec neuf pays africains

Le Koweït suspend ses vols directs avec neuf pays africains

Le Koweït a décidé de suspendre ses vols directs avec neuf pays africains, en raison du nouveau variant Omicron de la Covid-19. 28.11.2021, Sputnik France

Le pays va suspendre les vols commerciaux directs avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, le Lesotho, l'Eswatini, la Zambie et le Malawi, à l'exception des avions cargo, a annoncé, samedi, le Centre de communication gouvernementale du Koweït.A partir du 28 novembre, les citoyens koweïtiens en provenance de ces pays seront placés en quarantaine pendant sept jours et devront aussi faire un test PCR à leur arrivée et un autre six jours plus tard.Parallèlement, les non-Koweïtiens en provenance de ces pays, qu'ils arrivent directement ou par l'intermédiaire d'autres pays, se verront interdire l'entrée sur le territoire sauf s'ils séjournent dans un pays tiers pendant au moins 14 jours.Le gouvernement koweïtien a appelé les citoyens à éviter de se rendre dans ces pays pour le moment, sauf en cas de nécessité.

