Le PSG inaugure une école de football au Rwanda

Le PSG inaugure une école de football au Rwanda

Le club français Paris Saint-Germain (PSG) a inauguré, samedi, sa première école de football au Rwanda, à Huye, dans le sud du pays. 28.11.2021, Sputnik France

Inaugurée en présence de l'ancien capitaine Rai, cette école est destinée à la fois à former des joueurs pour le Rwanda et à étendre la marque PSG en Afrique.Un total de 172 filles et garçons de 6 à 16 ans vont évoluer dans cette école rejoignant les 122 académies du PSG dans 15 pays, qui réunissent 22.000 jeunes joueurs sur quatre continents.Les joueurs ont été sélectionnés parmi 2.000 enfants (dont 500 filles) dans 18 écoles du district de Huye et huit centres de détection. L'académie recevra également 400 à 500 enfants supplémentaires pour des stages chaque année.Cette PSG Academy "s'inscrit dans un partenariat global entre le PSG et le Rwanda, ce magnifique pays, et permet de mettre en avant sa culture", explique la responsable du développement de la marque PSG à l'international, Nadia Benmokhtar.Pour le Rwanda, ce programme doit permettre de développer le football local, encore très loin des meilleurs du continent. La sélection rwandaise n’a participé qu'une seule fois à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en 2004.

