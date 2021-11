Le styliste de Louis Vuitton Virgil Abloh est mort à 41 ans

https://fr.sputniknews.com/20211128/le-styliste-de-louis-vuitton-virgil-abloh-est-mort-a-41-ans-1053709579.html

Le styliste Virgil Abloh, directeur artistique des collections hommes chez Louis Vuitton depuis 2018 et fondateur de la marque Off-White, est mort d'un cancer... 28.11.2021, Sputnik France

Dans un message publié sur Twitter, le groupe de luxe écrit que Virgil Abloh, âgé de 41 ans, se battait contre la maladie depuis des années.De nationalité américaine, Virgil Abloh a également travaillé comme DJ et artiste visuel. En juillet, LVMH, la maison mère de Louis Vuitton, lui a donné carte blanche pour lancer de nouvelles marques et nouer des partenariats dans différents secteurs au-delà de la mode avec les marques actuelles du groupe.LVMH était aussi devenu à cette date actionnaire majoritaire d'Off-White, la marque fondée en 2013 par Virgil Abloh et dont il était le directeur de la création."Nous sommes sous le choc de cette terrible nouvelle. Virgil n'était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, il était aussi une belle âme et un homme d'une grande sagesse", écrit Bernard Arnault, le PDG de LVMH, cité dans un communiqué du groupe publié dimanche.

