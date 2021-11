https://fr.sputniknews.com/20211128/le-variant-omicron-circule-probablement-en-france-annonce-veran-1053703440.html

Le variant Omicron circule probablement en France, annonce Véran

Le variant Omicron circule probablement en France, annonce Véran

Il est probable qu'il y ait déjà des cas du variant Omicron du coronavirus en circulation en France même si à date, aucun cas n'a été officiellement détecté... 28.11.2021, Sputnik France

"À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de varian Omicron sur le territoire national mais c'est une question d'heures très probablement. Il circule déjà en Belgique, il a été identifié en Italie, en Allemagne...", a souligné Olivier Véran devant la presse lors d'une visite dans un centre de vaccination à Paris."Manifestement, s'il arrive à circuler et à faire sa place dans des pays dans lesquels il y a déjà une vague de variant Delta qui est très contagieux, nous pouvons craindre que ce nouveau variant soit au moins aussi contagieux que le Delta", a ajouté le ministre de la Santé."Dès lors que le variant circule en Angleterre, en Italie, en Belgique, il est probable qu'il y ait déjà des cas en circulation. Nous les identifierons et (...) nous freinerons au maximum sa diffusion."Le variant Omicron, identifié en Afrique du Sud, a été classé comme "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé et son apparition a conduit de nombreux pays à suspendre leurs liaisons aériennes avec l'Afrique australe.Olivier Véran a lancé un nouvel appel à la vaccination contre le COVID-19, se fixant comme objectif de dépasser 52 millions de primo-injections d'ici jeudi et 10 millions de rappels administrés à la fin de la semaine à venir, contre moins de 7 millions aujourd'hui.

