Somalie: le gouvernement débloque un million USD pour faire face à la sécheresse

Somalie: le gouvernement débloque un million USD pour faire face à la sécheresse

Lors d'une réunion du comité du groupe de travail sur la sécheresse à Mogadiscio, le Premier ministre Mohamed Roble a exhorté le comité à canaliser les ressources vers les populations les plus vulnérables.Dans un communiqué publié au terme de la réunion, M. Roble a assuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour fournir une assistance humanitaire aux personnes touchées.Les membres du Conseil des ministres contribueront à hauteur de 20% de leurs salaires pour aider à soutenir les efforts de lutte contre la sécheresse, indique la même source.Près de 22% de la population somalienne, soit 2,6 millions de personnes, sont touchées par l'aggravation de la sécheresse, a récemment averti le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).Après trois saisons de faibles précipitations, la Somalie est confrontée aujourd'hui à une aggravation inquiétante de la sécheresse, selon l'ONU.Le gouvernement somalien a décrété l'état d'urgence face à cette grave situation frappant ce pays de la Corne de l'Afrique, appelant à une aide humanitaire d'urgence pour venir en aide aux personnes affectées dans plusieurs parties du pays.En 2022, un total de 7,7 millions de Somaliens auront besoin d'une aide et d'une protection humanitaires en raison des conflits dans diverses régions du pays et des chocs climatiques récurrents, en particulier la sécheresse et les inondations.

