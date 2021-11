https://fr.sputniknews.com/20211128/suisse-la-loi-covid-approuvee-par-referendum-1053704070.html

Suisse: la loi Covid approuvée par référendum

Suisse: la loi Covid approuvée par référendum

Les Suisses ont voté dimanche par référendum en faveur de la loi sur le pass sanitaire, autorisant la poursuite de la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles... 28.11.2021, Sputnik France

Selon les résultats provisoires du scrutin communiqués par le gouvernement, les modifications apportées en mars dernier à la loi Covid ont été approuvées par plus de 60% des électeurs.La loi amendée a étendu les aides financières pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur l'activité et créé un certificat sanitaire pour pouvoir pénétrer dans les bars, les restaurants et assister à certains événements.Ces dispositions étaient contestées par plusieurs groupements à l'origine du référendum.

