Un migrant retrouvé vivant dans le train d'atterrissage d'un avion aux USA

Un clandestin, qui s'était caché dans le train d'atterrissage d'un avion, a survécu à un vol de près de trois heures reliant Guatemala City et Miami avant... 28.11.2021, Sputnik France

L'homme de 26 ans, dont la nationalité n'a pas été dévoilée, a été appréhendé par les gardes-frontières samedi matin et conduit à l'hôpital pour une évaluation médicale, a précisé le Service américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) dans un communiqué.Une vidéo circulant sur Internet et relayée par les médias américains montre un homme, vêtu d'une simple veste légère, désorienté qui s'assoit sur le tarmac.Les températures chutent à partir d'une certaine altitude, et les clandestins se cachant dans le train d'atterrissage d'avion sont exposés au risque de mourir d'hypothermie, de manque d'oxygène, ou de chuter de l'appareil, souligne l'agence américaine de l'aviation FAA, qui a publié une étude sur le sujet.

