https://fr.sputniknews.com/20211128/un-ours-ayant-erre-pendant-un-mois-avec-une-bouteille-collee-a-sa-tete-est-sauve-1053706781.html

Un ours ayant erré pendant un mois avec une bouteille collée à sa tête est sauvé

Un ours ayant erré pendant un mois avec une bouteille collée à sa tête est sauvé

Une équipe d’écologistes a réussi à rescaper un ours qui avait erré pendant un mois avec un énorme récipient en plastique sur la tête. 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T17:12+0100

2021-11-28T17:12+0100

2021-11-28T17:12+0100

multimédia

animaux

floride

ours

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1044127763_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d88a6f1adbe6d933d0e7ce6dd71a7c6b.jpg

Un ours a vécu pendant un mois avec une bouteille sur sa tête. Heureusement, il y avait un trou dans le récipient en plastique qui lui permettait de manger et de boire, mais son cou a été blessé. L'animal a été remarqué en octobre, mais n’a pu être attrapé que mi-novembre, quand il était en ville à la recherche de nourriture. Après l’avoir mis sous sédation, une équipe de spécialistes de la Commission de la conservation des poissons et des animaux de Floride a retiré la bouteille. Elle se serait coincée sur lui quand il essayait de manger dans des conteneurs spéciaux pour animaux. Il a été soigné et relâché dans la nature après un jour et demi de surveillance.

floride

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animaux, floride, ours