https://fr.sputniknews.com/20211128/un-policier-hors-service-grievement-blesse-par-arme-blanche-a-paris-1053709989.html

Un policier hors service grièvement blessé par arme blanche à Paris

Un policier hors service grièvement blessé par arme blanche à Paris

Un policier hors service a été "grièvement" blessé dimanche par arme blanche après un différend avec plusieurs personnes à Paris, et les auteurs de l'agression... 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T21:13+0100

2021-11-28T21:13+0100

2021-11-28T21:17+0100

faits divers

france

police

arme blanche

policier

blessure

bagarre

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1045459336_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_c025e47beff4a32cdcd2fdb8395f0dad.jpg

Selon une source policière, un fonctionnaire de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), hors service et accompagné de sa compagne, a "eu un différend avec plusieurs individus" dimanche à l'intérieur du centre commercial Italie 2, dans le XIIIe arrondissement de la capitale.Au cours de la rixe qui a suivi, en fin d'après-midi, un homme a blessé le policier avec "une arme blanche", a indiqué la même source, sans pouvoir préciser si le fonctionnaire avait été reconnu par son agresseur.Le policier est en urgence absolue et son pronostic vital est engagé, il a été transporté à l'hôpital, selon la source policière."Une enquête a été ouverte et tous les moyens sont mis pour retrouver les auteurs de cet acte insupportable", a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, police, arme blanche, policier, blessure, bagarre, faits divers