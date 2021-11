https://fr.sputniknews.com/20211128/variant-omicron-le-royaume-uni-ne-prevoit-pas-de-reimposer-des-mesures-lourdes-1053705782.html

Variant Omicron: le Royaume-Uni ne prévoit pas de réimposer des mesures lourdes

Le gouvernement britannique ne prévoit pas de réimposer la distanciation physique obligatoire et le travail à domicile pour atténuer la menace du variant... 28.11.2021, Sputnik France

"Nous savons maintenant que ce type de mesures a un prix très lourd, à la fois économiquement, socialement et en termes de résultats sanitaires non liés au virus, comme l'impact sur la santé mentale", a précisé M.Javid, sur l'émission dominicale de Trevor Phillips sur Sky.Ces déclarations interviennent au lendemain de la conférence de presse du Premier ministre Boris Johnson, lors de laquelle il a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le variant Omicron, avec notamment le retour de l'obligation du port du masque dans les transports publics et dans les magasins. Des plans "proportionnés et équilibrés", selon M.Javid.Ces mesures sont destinées à "gagner du temps" pour permettre aux scientifiques de mieux étudier le variant Omicron et de déterminer le niveau de risque qu'il représente, a-t-il expliqué, ajoutant qu'il espérait pouvoir supprimer certaines mesures dans les semaines à venir.Samedi, M.Javid avait annoncé que deux cas liés l'un à l'autre du variant Omicron avaient été découverts en Grande-Bretagne et que la recherche d'éventuels cas contacts se poursuit.

