https://fr.sputniknews.com/20211128/variant-omicron-premier-cas-en-tchequie-1053699932.html

Variant Omicron: premier cas en Tchéquie

Variant Omicron: premier cas en Tchéquie

L'hôpital régional de Liberec, dans le nord de la République tchèque, a annoncé samedi avoir détecté le nouveau variant Omicron chez une patiente. 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T07:22+0100

2021-11-28T07:22+0100

2021-11-28T07:22+0100

covid-19

république tchèque

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1045574654_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_d3f6a83ba5482efc428e5257484c5eb0.jpg

"Nous pouvons confirmer que la souche est authentifiée", a déclaré un porte-parole de l'établissement, Vacla Ricar, à la télévision tchèque, soulignant qu'un échantillon serait maintenant analysé par le principal laboratoire du pays.Le Premier ministre Andrej Babis avait dit auparavant que cette femme, vaccinée et ayant de légers symptômes, s'était rendue en Namibie, avant de regagner la République tchèque via l'Afrique du Sud et Dubaï.La République tchèque (10,7 millions d'habitants) est aux prises avec une croissance quotidienne du nombre de contaminations, qui a conduit le gouvernement à annoncer jeudi de nouvelles restrictions, notamment la fermeture des restaurants, des bars et des discothèques la nuit, ainsi que de tous les marchés de Noël.

république tchèque

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république tchèque, variant omicron du covid-19