https://fr.sputniknews.com/20211128/variante-omicron-new-york-declare-letat-durgence-1053706081.html

Variant Omicron: New York déclare l'état d'urgence

Variant Omicron: New York déclare l'état d'urgence

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré l'état d'urgence pour se préparer à un nouveau variant du coronavirus identifié pour la première fois en... 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T11:53+0100

2021-11-28T11:53+0100

2021-11-28T16:57+0100

covid-19

new york

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045695853_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_b05227f1909866de430c469765e7e855.jpg

La déclaration de Mme Hochul est l'une des premières mesures d'urgence prises par un État américain contre le nouveau variant, appelé Omicron, dont la découverte a été annoncée jeudi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).En vertu de cette déclaration, la capacité des hôpitaux de New York sera limitée aux besoins urgents à partir du 3 décembre, alors que des dispositions seront prises pour l'achat de fournitures médicales. L'état d'urgence, qui interdit temporairement les opérations chirurgicales non urgentes, restera en vigueur au moins jusqu'au 15 janvier."Nous continuons à voir des signes avant-coureurs de pics au cours de l'hiver prochain, et bien que la nouvelle variante Omicron n'ait pas encore été détectée dans l'État de New York, elle est en train d'arriver", a prévenu la gouverneure de New York.Le principal expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci, a déclaré à la presse qu'aucun cas d'Omicron n'avait été détecté aux États-Unis, bien qu'il ait reconnu que cela n'exclut pas la possibilité que le variant soit présent dans le pays.Les États-Unis ont restreint vendredi les voyages en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe afin d'atténuer la propagation de l'Omicron.

new york

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

new york, covid-19, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19