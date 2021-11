https://fr.sputniknews.com/20211129/des-groupes-telecoms-veulent-que-les-geants-de-la-tech-aident-a-financer-les-reseaux-1053712590.html

Des groupes télécoms veulent que les géants de la tech aident à financer les réseaux

Les géants technologiques américains doivent prendre en charge une partie des coûts de développement des réseaux de télécommunications en Europe car ils les... 29.11.2021, Sputnik France

Cette demande est formulée alors que le secteur des télécoms fait face à de lourds investissements dans le déploiement de la 5G, de la fibre optique et d'autres réseaux câblés afin de résister aux flux de données et services fournis par Netflix , YouTube, propriété de Google et Facebook .En 2020, les investissements des groupes des télécoms en Europe se sont établis à 52,5 milliards d'euros, soit un pic en six ans.Aucune firme américaine n'est explicitement nommée, mais les géants cotés en Bourse comme Netflix et Facebook semblent visés.Parmi les signataires de la lettre figurent les PDG de Telefonica, KPN, BT Group, Telekom Austria, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company et Swisscom.

