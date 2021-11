https://fr.sputniknews.com/20211129/jack-dorsey-quitte-la-direction-generale-de-twitter-1053722165.html

Jack Dorsey quitte la direction générale de Twitter

Jack Dorsey quitte la direction générale de Twitter

Le directeur de la technologie de Twitter, Parag Agrawal, a été nommé PDG de la société lundi après la démission du fondateur du réseau social, Jack Dorsey. 29.11.2021, Sputnik France

"J'ai décidé de quitter Twitter parce que je crois que l'entreprise est prête à se séparer de ses fondateurs", a déclaré M.Dorsey dans un communiqué."Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des dix dernières années a été transformateur. Je suis profondément reconnaissant pour ses compétences, son cœur et son âme. C'est à lui de diriger", a affirmé le fondateur de Twitter.Pendant le mandat de M.Dorsey, Twitter est devenu rentable, a enregistré son premier trimestre à un milliard de dollars et a commencé à tester et à lancer un large éventail de fonctionnalités pour attirer les utilisateurs. La valeur boursière de Twitter a augmenté de 85% depuis octobre 2015, lorsque M.Dorsey a pris les rênes de l'entreprise.Les actions de Twitter ont été interrompues lundi matin à Wall Street après avoir bondi jusqu'à 11% à la suite de cette information.

