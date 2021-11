https://fr.sputniknews.com/20211129/la-coree-du-sud-octroie-une-aide-humanitaire-de-32-millions-de-dollars-a-lafghanistan-1053713551.html

La Corée du sud octroie une aide humanitaire de 32 millions de dollars à l'Afghanistan

La Corée du sud octroie une aide humanitaire de 32 millions de dollars à l'Afghanistan

La Corée du sud a décidé d'octroyer une aide humanitaire d'un montant de 32 millions de dollars à la population afghane, a annoncé lundi le ministère... 29.11.2021, Sputnik France

Cette aide humanitaire, qui sera fournie à travers une organisation onusienne qui travaille sur place, servira à l'approvisionnement en aliments, à la protection de réfugiés et à la santé publique de base, a ajouté le ministère, cité par l'agence Yonhap, faisant savoir que les aides aux femmes et enfants seront prioritaires.Cette décision a été prise sur fond d'inquiétudes selon lesquelles 95% de la population de l'Afghanistan manque actuellement de nourriture et 97% des habitants devraient vivre sous le seuil de pauvreté l'année prochaine, a indiqué la même source.

