"La rentabilité des vaccins est extraordinaire", signale l'économiste Frédéric Bizard

"La rentabilité des vaccins est extraordinaire", signale l’économiste Frédéric Bizard

65.000 dollars par minute, soit plus de 1.000 dollars par seconde: c’est le profit combiné réalisé actuellement par Pfizer, BioNTech et Moderna selon la People’s Vaccine Alliance. La coalition internationale d’ONG, qui milite pour la levée des brevets, a calculé ce chiffre vertigineux d’après les résultats publiés par les trois entreprises. Et ce alors que les pays en développement peinent à immuniser leur population par manque de doses."On est dans une situation d’oligopole: il n’y a pas la concurrence suffisante pour que les prix s’ajustent. Ce sont les firmes qui fixent les prix", explique l’économiste de la santé Frédéric Bizard, invité de Russeurope Express sur Sputnik.Toutefois, pour l’auteur de L’Autonomie solidaire en santé (Michalon, 2021), ces profits, certes très importants, ne doivent pas occulter le bénéfice collectif de la vaccination: "Rien qu’à l’échelle de la France, le coût économique de la pandémie est qu’on a perdu environ deux fois 2% de croissance, soit une centaine de milliards d’euros". Frédéric Bizard insiste donc: "Les nouvelles pertes que les vaccins nous évitent sont incomparables avec les profits que réalisent les laboratoires".Et le professeur affilié à l’ESCP Business School de poursuivre: "La rentabilité des vaccins est extraordinaire… à l’échelle de la collectivité!" Si ces profits privés ne posent donc pas problème en eux-mêmes pour Frédéric Bizard, l’économiste plaide néanmoins pour une reprise en main publique de l’innovation pharmaceutique en France. "Avec l’Institut Santé que j’ai fondé, nous proposons de créer un "Airbus" de l’ARN messager: au lieu des subventions actuelles sous forme de saupoudrage, il faut un véritable consortium public-privé pour redevenir ce que nous étions, un leader dans la recherche sur cette technologie", conclut-il.Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

