https://fr.sputniknews.com/20211129/la-turquie-evacue-ses-ressortissants-dafrique-du-sud-1053713032.html

La Turquie évacue ses ressortissants d'Afrique du Sud

La Turquie évacue ses ressortissants d'Afrique du Sud

La Turquie a procédé à l'évacuation de 41 ressortissants turcs d'Afrique du Sud en raison du nouveau variant de Covid-19, Omicron, détecté dans le pays. 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T10:05+0100

2021-11-29T10:05+0100

2021-11-29T10:05+0100

international

turquie

afrique du sud

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103759/71/1037597119_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_6d19e5618f9110370291b73e6d465daf.jpg

Les vols d'évacuation ont été affrétés par la compagnie aérienne, Turkish Airlines, à partir du Cap et de Johannesburg, a rapporté l'agence de presse Anadolu.Les passagers observeront une quarantaine 14 jours, quels que soient leur statut vaccinal et la date de leur dernière contamination par le virus.Un test PCR négatif sera nécessaire pour mettre fin à l'isolement dans des lieux déterminés par les autorités locales.L'ambassade de Turquie à Pretoria a indiqué, via son compte Twitter, que ces vols de la compagnie Turkish Airlines sont les derniers en départ d'Afrique du Sud pour la Turquie, jusqu'à nouvel ordre.Vendredi, la Turquie a annoncé qu'elle imposera à compter du 27 novembre une restriction de vols en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe en raison de la nouvelle souche de Covid-19, Omicron.

turquie

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

turquie, afrique du sud, variant omicron du covid-19