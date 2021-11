https://fr.sputniknews.com/20211129/le-japon-referme-ses-frontieres-1053713257.html

Le Japon referme ses frontières

Le Japon referme ses frontières

Face au variant Omicron du Covid-19, le Japon va refermer ses frontières à tous les visiteurs étrangers, trois semaines après avoir assoupli certaines... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T10:19+0100

2021-11-29T10:19+0100

2021-11-29T10:20+0100

covid-19

japon

afrique du sud

fermeture des frontières

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102930/44/1029304463_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_6d509be53d4bf7aef8ca6069a165ea62.jpg

La nouvelle souche, initialement identifiée en Afrique du Sud, a été qualifiée de "préoccupante" par l'OMS vu qu’elle présente un risque accru de réinfection.La responsable technique de l'OMS sur la Covid-19, Maria van Kerkhove, a souligné que le variant présente un certain nombre de mutations préoccupantes, notant que des scientifiques d'Afrique du Sud et du monde entier se sont mobilisés pour comprendre ses caractéristiques et contenir sa propagation.

japon

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

japon, afrique du sud, fermeture des frontières, variant omicron du covid-19