Le variant Omicron "présente beaucoup plus de mutations que Delta"

Le variant Omicron "présente beaucoup plus de mutations que Delta"

Le variant Omicron du Covid-19 présente beaucoup plus de mutations que le Delta, selon une première "image" de cette nouvelle version initialement détectée en... 29.11.2021

Sur cette "image" tridimensionnelle, qui ressemble à une cartographie, "on voit bien que le variant Omicron présente beaucoup plus de mutations que le variant Delta, concentrées avant tout dans une zone de la protéine qui interagit avec les cellules humaines", a expliqué l'équipe de chercheurs dans un communiqué.L'équipe de recherche du Bambino Gesù s'est concentrée dans son étude sur la recherche des mutations au niveau de "la structure tridimensionnelle de la protéine spike", a précisé Claudia Alteri, professeure de microbiologie clinique à l'université d'État de Milan et chercheuse à l'hôpital Bambino Gesù de Rome.L'image a été réalisée "à partir de l'étude des séquences de ce nouveau variant mises à la disposition de la communauté scientifique", provenant principalement "du Bostwana, d'Afrique du Sud et de Hong Kong"."Il est important à présent de définir, à travers des expériences en laboratoire, si la combinaison de ces mutations peut avoir un impact sur la transmission ou sur l'efficacité des vaccins par exemple", a-t-elle signalé.

