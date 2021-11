https://fr.sputniknews.com/20211129/les-vaccins-peuvent-proteger-des-formes-graves-du-variant-omicron-1053717010.html

Les vaccins peuvent protéger des formes graves du variant Omicron

Les vaccins peuvent protéger des formes graves du variant Omicron

Les vaccins existants contre le COVID-19 devraient être très efficaces pour éviter les infections graves et les hospitalisations liées au nouveau variant... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T15:21+0100

2021-11-29T15:21+0100

2021-11-29T15:21+0100

covid-19

vaccin

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1045853019_0:404:2207:1645_1920x0_80_0_0_a1cee2017ec82632033a872f9c44b6a4.jpg

Salim Abdool Karim, qui fut le principal conseiller du gouvernement sud-africain au début de la pandémie, a ajouté qu'il était encore trop tôt pour dire si le variant Omicron pouvait entraîner des symptômes cliniques plus graves que les variants précédents.Il a toutefois déclaré que le nouveau variant semblait plus contagieux et plus susceptible d'infecter des personnes vaccinées ou ayant déjà été contaminées.Salim Abdool Karim s'attend aussi à ce qu'avec le variant, le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination dépasse les 10.000 avant la fin de la semaine, contre 2.858 dimanche.Également présent à la conférence, le ministre de la Santé sud-africain, Joe Phaahla, a déclaré que le gouvernement faisait son possible pour préparer ses établissements de santé à faire face au variant.Il a aussi indiqué que les autorités étaient en contact avec les pays ayant imposé des restrictions de voyage vers les pays d'Afrique australe pour tenter de les faire revenir sur leur décision.Après la découverte du nouveau variant, plusieurs pays ont imposé des nouvelles restrictions pour l'entrée sur leur territoire pour tenter d'éviter l'importation du variant.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

vaccin, variant omicron du covid-19