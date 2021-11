https://fr.sputniknews.com/20211129/prolongation-du-couvre-feu-en-guadeloupe-1053723278.html

Prolongation du couvre-feu en Guadeloupe

Le couvre-feu en vigueur de 18 heures à 5 heures en Guadeloupe sera prolongé jusqu'au jeudi 2 décembre 2021 à 5 heures, a annoncé lundi le préfet de la... 29.11.2021, Sputnik France

"Compte tenu de l'installation de nouveaux barrages en divers points du territoire, des faits d'agression et de racket à l'encontre des automobilistes, le préfet a décidé de la prorogation du couvre-feu de 18 heures à 5 heures jusqu'au jeudi 2 décembre 2021 à 5 heures afin de garantir la sécurité des personnes et des biens", était-il dit dans un communiqué publié sur Twitter.Le couvre-feu est instauré sur l'ensemble du département à l'exception des îles de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes.

