Séoul abrite un forum mondial sur le droit de la mer

La Corée du Sud coorganise avec le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), mardi et mercredi, la 6ème Conférence internationale sur le droit de la... 29.11.2021, Sputnik France

Ce forum de deux jours, qui aura lieu à Séoul en ligne et hors ligne, permettra à des officiels, experts, juges du TIDM, et spécialistes du droit de discuter de l'émergence des défis des nouvelles technologies océaniques et crises environnementales.Le ministère a précisé que la conférence de cette année se focalise sur la façon d'établir un cadre juridique pour contrôler l'espace maritime, son usage et ses ressources en phase avec les nouvelles technologies maritimes et le changement des lignes de base ou zones de juridiction engendré par le réchauffement climatique.Basé à Hambourg, le TIDM est un corps judiciaire indépendant établi par la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en 1982 pour instruire et juger les différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de ladite Convention.

