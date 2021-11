https://fr.sputniknews.com/20211129/un-airbus-a340-atterrit-en-antarctique-une-premiere---video-1053704788.html

Un Airbus A340 atterrit en Antarctique, une première - vidéo

Un Airbus A340 de la compagnie portugaise Hi Fly a atterri en Antarctique le 2 novembre dernier, une première fois au monde. Carlos Mirpuri, pilote et... 29.11.2021, Sputnik France

Le vol a commencé en Afrique du Sud et a duré plus de cinq heures. Les conditions de l’atterrissage n’étaient pas faciles: il était compliqué de repérer la piste qui, faite de glace et de neige, se mélangeait avec le désert blanc environnant. Ce vol a servi de test pour la compagnie qui désire organiser des voyages VIP pour transporter un petit nombre de touristes vers l’Antarctique.

