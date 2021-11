https://fr.sputniknews.com/20211129/un-medecin-explique-pourquoi-le-covid-est-dangereux-pour-les-personnes-avec-des-varices-1053710331.html

Un médecin explique pourquoi le Covid est dangereux pour les personnes avec des varices

Un médecin explique pourquoi le Covid est dangereux pour les personnes avec des varices

Le Covid-19 peut être particulièrement dangereux pour les gens qui ont des varices, selon un chirurgien-phlébologue au micro de Sputnik. Un avertissement fait... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T06:30+0100

2021-11-29T06:30+0100

2021-11-29T06:30+0100

covid-19

médecine

mortalité

pandémie

conséquences

covid-19

thrombose

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053710554_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_875cd997130c27f651b2770f40cada3f.jpg

Une fois infectées avec le nouveau coronavirus, les personnes avec des varices courent plus de risques que celles sans dilatation permanente des veines, prévient dans une interview à Sputnik le chirurgien-phlébologue russe Armen Avakian.Les professionnels de la médecine savent déjà que les thromboses figurent parmi les complications provoquées par le Covid-19.Ceci étant, le risque de formation de caillots sanguins dans les veines affectées par des varices est plus élevé par rapport aux vaisseaux sanguins initialement sains, explique Armen Avakian.La coagulation s’accentue après une contamination par le coronavirus à cause notamment de l’épaississement du sang. C’est la principale raison pour laquelle les médecins prescrivent presque toujours des fluidifiants sanguins aux patients après-Covid, explique le chirurgien-phlébologue.Et d’ajouter qu’un tel traitement est surtout recommandé aux gens avec des varices pour éviter des suites souvent mortelles de la formation de caillots sanguins.Dans son ensemble, toute tragédie peut être anticipée si l’individu commence à temps le traitement des varices ou se mobilise pour prévenir cette maladie, conclut le médecin russe.Millions d’années de vie perduesLa forte influence de la pandémie du nouveau coronavirus sur le taux de mortalité à l’échelle internationale a été confirmée par des professionnels de la médecine dans une étude publiée début novembre dans le British Medical Journal.Se basant sur des données provenant de 37 pays ou régions avec les revenus de la population moyens et élevés, les chercheurs ont analysé les chiffres relatifs à la mortalité en 2020 dans différentes parties de la planète.Au total, les auteurs de l’étude ont décompté 222 millions d’années de vie perdues, dont 28 millions d’années représentaient un dépassement par rapport aux chiffres initialement pronostiqués à l'époque avant-Covid.De telles statistiques risquent de faire l’objet de nouveaux rapports scientifiques sur fond de panique semée dans le monde entier par un nouveau variant du SARS-CoV-2, potentiellement plus dangereux que des mutations précédentes.Des cas de contamination par cette nouvelle souche, repérée pour la première fois en Afrique et appelée Omicron, ont déjà été annoncés en Europe, en Asie et en Australie.Sur fond de craintes d’une nouvelle vague globale de la pandémie de Covid-19, beaucoup de marchés internationaux d’actions ont enregistré d’importantes perturbations et de fortes corrections sur l’ensemble des places mondiales.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

médecine, mortalité, pandémie, conséquences, covid-19, thrombose, variant omicron du covid-19