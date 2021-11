https://fr.sputniknews.com/20211129/variant-omicron-deux-cas-confirmes-au-canada-1053713824.html

Variant Omicron: deux cas confirmés au Canada

Deux cas du nouveau variant Omicron du coronavirus, découvert en Afrique du Sud, ont été détectés à Ottawa, capitale du Canada, ont précisé dimanche les... 29.11.2021, Sputnik France

L'infection au nouveau variant a été découverte chez des voyageurs qui rentraient du Nigeria, selon un communiqué des autorités de la province de l'Ontario qui ont demandé au gouvernement fédéral de "prendre les mesures nécessaires pour imposer des tests [de dépistage] aux points d'arrivée pour tous les voyageurs, quelle que soit leur provenance, afin de mieux se protéger contre la propagation de ce nouveau variant".Pour le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos, "au fur et à mesure que la surveillance se poursuit, on peut s’attendre à ce que d’autres cas de ce variant soient découverts au Canada et dans d’autres pays".Détecté pour la première fois le 9 novembre, le variant Omicron (B.1.1.529) du nouveau coronavirus est jugé préoccupant parce qu’il présente une trentaine de mutations sur sa protéine S, ce qui est environ le double des mutations observées sur la protéine S du variant Delta.

