https://fr.sputniknews.com/20211129/wish-le-maire-menace-les-moteurs-de-recherche-qui-ne-dereferencent-pas-la-plateforme-1053715495.html

Wish: Le Maire menace les moteurs de recherche qui ne déréférencent pas la plateforme

Wish: Le Maire menace les moteurs de recherche qui ne déréférencent pas la plateforme

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a menacé lundi de poursuites les moteurs de recherche qui n'appliqueraient pas la consigne de déréférencement de la... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T12:30+0100

2021-11-29T12:30+0100

2021-11-29T12:30+0100

france

france

bruno le maire

finance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044144234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2adcda92f5cf1569b82c862395d3982f.jpg

Les services français de la répression des fraudes ont demandé le déréférencement de la plateforme de vente en ligne Wish, une mesure rare prise en raison de la présence de produits non conformes et dangereux, avait annoncé mercredi dernier le ministère de l'Economie.Cette sanction été intervenue dans le cadre d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la sécurité des produits vendus sur les places de marché en ligne. "Les géants du numérique et les acteurs du numérique ne sont pas au dessus des lois", a insisté Bruno Le Maire lundi.Après la décision de Bercy, Wish s'était défendu, déclarant que la plateforme "se conforme toujours aux demandes de retrait (de produits de la vente) de la DGCCRF", et avait annoncé entamer un recours juridique contre cette action que l'entreprise juge "illégale et disproportionnée".Sur 140 produits vendus sur Wish et analysés par la DGCCRF, un nombre important avait été identifiés comme non conformes. Ainsi, 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux, tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, bruno le maire, finance