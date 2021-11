https://fr.sputniknews.com/20211129/zemmour-a-fait-progresser-lidee-du-grand-remplacement-une-victoire-pour-lui-selon-gourevitch-1053682967.html

"Zemmour a fait progresser l’idée du Grand remplacement": une "victoire pour lui", selon Gourévitch

Éric Zemmour, dont l’annonce de candidature semble imminente, a-t-il signé une première victoire idéologique en imposant la théorie du "Grand remplacement"... 29.11.2021, Sputnik France

Le «Grand remplacement», justement, Wikipédia le définit ainsi: il s’agirait d’une «théorie complotiste d’extrême droite, raciste et xénophobe». Une définition «polémique et exagérée», estime Jean-Paul Gourévitch, auteur de La Tentation Zemmour et le Grand Remplacement (Éd. Ovadia). L’universitaire juge toutefois qu’il est trop tôt pour parler de «Grand remplacement» en France et en Europe.Force est de constater malgré tout que le syntagme, introduit au début des années 2010 par l’écrivain controversé Renaud Camus, est aujourd’hui repris partout dans la sphère politique et médiatique. Selon un sondage Harris Interactive récent, 67% des Français seraient inquiets à l’idée du «Grand remplacement». De plus, 61% des personnes interrogées disent penser qu’un tel phénomène va se produire en France dans les prochaines années.

