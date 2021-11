https://fr.sputniknews.com/20211130/azerbaidjan-un-helicoptere-militaire-secrase-faisant-14-morts-et-2-blessees-1053733964.html

Azerbaïdjan: un hélicoptère militaire s'écrase faisant 14 morts et 2 blessées

Un hélicoptère militaire s'est écrasé mardi dans l'est de l'Azerbaïdjan faisant 14 morts et 2 blessés, a annoncé le service des gardes-frontières du pays, à... 30.11.2021, Sputnik France

L'aéronef "s'est écrasé aujourd'hui à environ 10H40 locales à l'aérodrome de Garakheybat dans la région de Khyzy lors d'un vol d'entraînement", ont indiqué les gardes-frontières et le Parquet azerbaïdjanais dans un communiqué.Une enquête a été ouverte afin de comprendre pourquoi l'appareil s'est écrasé, a ajouté la même source.Cet incident intervient deux semaines après des affrontements meurtriers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont menacé de faire dérailler un cessez-le-feu ayant stoppé une guerre entre ces deux pays l'an dernier, qui a fait plus de 6.500 morts.

