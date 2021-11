https://fr.sputniknews.com/20211130/la-nasa-retarde-une-sortie-dans-lespace-en-raison-du-risque-de-debris-1053728913.html

La Nasa retarde une sortie dans l'espace en raison du risque de débris

La Nasa retarde une sortie dans l'espace en raison du risque de débris

Une sortie dans l'espace prévue mardi pour réparer une antenne défectueuse de la Station spatiale internationale (ISS) a été reportée sine die, a annoncé la... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T12:49+0100

2021-11-30T12:49+0100

2021-11-30T12:49+0100

faits divers

espace

nasa

Deux astronautes américains devaient effectuer une sortie de de la station spatiale à 12h10 GMT pour commencer leur travail, une mission considérée à risque légèrement élevé par les responsables de la Nasa en raison des débris engendrés par un essai de missile antisatellite russe ce mois-ci.L'agence spatiale américaine n'a pas précisé à quel point les débris s'étaient approchés de la station spatiale, en orbite à environ 402 km au-dessus de la Terre, ni s'ils étaient liés à l'essai russe.L'objectif de la sortie est de retirer un ensemble d'antennes de communication radio défectueux, qui a maintenant plus de 20 ans, pour le remplacer par un nouveau à l'extérieur de la station spatiale.Quatre astronautes sont parvenus à la station spatiale le 11 novembre à bord d'une capsule Dragon de SpaceX lancée du Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride, pour rejoindre deux astronautes russes et un autre de la Nasa à bord de l'avant-poste.Quatre jours plus tard, un essai de missile antisatellite effectué sans avertissement par la Russie a généré un champ de débris qui a forcé les sept personnes à bord de la Station spatiale internationale à se réfugier dans leurs vaisseaux, selon la Nasa.Le nuage de débris résiduels provoqué par l'explosion s'est depuis dispersé, selon Dana Weigel, directrice adjoint du programme de la Station spatiale internationale (ISS) à la NASA.Mais l'agence spatiale américaine estime que les fragments restants continuent de poser un risque de fond "légèrement élevé" pour l'ensemble de la station spatiale, et un risque 7% plus élevé de perforation des combinaisons des astronautes par rapport à avant le test de missile russe, a déclaré Weigel lundi.

