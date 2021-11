https://fr.sputniknews.com/20211130/la-russie-pourrait-exporter-de-lhydrogene-vers-leurope-1053731444.html

La Russie pourrait exporter de l’hydrogène vers l’Europe

La Russie pourrait exporter de l’hydrogène vers l’Europe

Vladimir Poutine a chargé le gouvernement et Gazprom d’envisager une livraison d’hydrogène à l’Europe. Un rapport ad hoc devra être présenté avant le 1er juin... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T14:34+0100

2021-11-30T14:34+0100

2021-11-30T14:34+0100

europe

russie

allemagne

europe

gazprom

nord stream 2

hydrogène

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103798/58/1037985848_0:209:4001:2459_1920x0_80_0_0_cc3dd3fd3322ba722e08f5a7a3337880.jpg

D’ici l’été prochain, le gouvernement russe et le groupe gazier Gazprom devront étudier la possibilité d’exporter de l’hydrogène vers les pays européens via les gazoducs existants, a annoncé ce mardi 30 novembre le Kremlin.Un rapport ad hoc devra être présenté avant le 1er juin 2022. Les éventuelles livraisons seront effectuées sous la forme de mélange de gaz naturel et d’hydrogène, indique le Kremlin.Précédemment, le représentant commercial de la Fédération de Russie en Allemagne Andreï Sobolev avait fait savoir que les autorités du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale étaient en train de négocier avec Gazprom la possibilité de construire des usines de production d’hydrogène à partir du gaz naturel fourni via les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2.Nord Stream 2 toujours dans la tourmenteLundi, Gazprom a annoncé un bénéfice net record sur fond de crise gazière en Europe, dont un tiers du gaz provient de Russie.Ainsi, le bénéfice net du groupe s’est établi à près de 6,8 milliards d’euros au troisième trimestre, alors qu’il avait enregistré une perte d’environ 3 milliards lors de la même période en 2020.Or, plus tôt en novembre, le régulateur allemand de l’énergie avait décidé de suspendre le processus d’approbation du gazoduc à cause d’un obstacle juridique. En vue de reprendre la certification, l’opérateur de Nord Stream 2, basé en Suisse, a entrepris de créer une filiale de droit allemand.Par la suite, l’agence Reuters, se référant à des sources gouvernementales, a affirmé que cette suspension pourrait retarder la mise en service du gazoduc à mars 2022.

russie

allemagne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, allemagne, europe, gazprom, nord stream 2, hydrogène