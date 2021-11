https://fr.sputniknews.com/20211130/les-vaccins-certainement-moins-efficaces-contre-omicron-selon-le-patron-de-moderna-1053724733.html

Les vaccins certainement moins efficaces contre l'Omicron, selon le patron de Moderna

Il est peu probable que les vaccins contre le COVID-19 actuellement disponibles s'avèrent aussi efficaces contre le variant Omicron que contre les précédentes... 30.11.2021, Sputnik France

Il est probablement impossible que l'efficacité des vaccins face au nouveau variant Omicron "soit au même niveau (...) que celle observée face au variant Delta", a dit Stéphane Bancel au Financial Times.Une éventuelle résistance accrue des vaccins à ce nouveau variant Omicron pourrait se traduire par davantage de patients développant un COVID-19, davantage d'hospitalisations et prolonger la pandémie.Les nombreuses mutations concernant la protéine virale spike (celle qui permet au coronavirus de pénétrer dans les cellules et qui est la cible des anticorps produits par l'organisme-NDLR) pourrait rendre nécessaire une modification des vaccins actuellement utilisés, a expliqué Stéphane Bancel.Le PDG de Moderna avait déjà signalé lundi sur CNBC qu'il pourrait s'écouler plusieurs mois avant qu'un vaccin efficace contre le variant Omicron puisse être rendu disponible.

