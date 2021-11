https://fr.sputniknews.com/20211130/negociations-iraniennes-desastre-des-diplomates-victoire-des-militaires-1053738255.html

Négociations iraniennes: désastre des diplomates, victoire des militaires?

Peut-on encore espérer un accord américano-iranien? Si les deux meilleurs ennemis ont repris les négociations ce lundi 29 novembre, leurs exigences semblent... 30.11.2021, Sputnik France

Après six mois de suspension, les pourparlers de Vienne entre Téhéran et Washington ont redémarré pour un septième round ce lundi 29 novembre à Vienne. La République islamique a profité de son changement d’administration pour accentuer sa pression sur les États-Unis en retardant ces nouvelles négociations et en développant sa technologie nucléaire. Sûr de sa force, Téhéran exige aujourd’hui une levée de toutes les sanctions américaines à son égard. Une demande irréalisable pour l’Administration Biden qui souhaite obliger son adversaire à ouvrir les discussions sur les thématiques de la balistique et des proxys.La mission des diplomates à Vienne semble donc irréalisable. Alors, les risques de confrontation militaire et d’un Iran nucléarisé sont-ils envisageables?Réponses dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges avec Ardavan Amir-Aslani, avocat franco-iranien, essayiste et spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient et tout particulièrement de l’Iran.

