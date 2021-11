https://fr.sputniknews.com/20211130/omicron-un-total-de-42-infections-confirmees-dans-dix-etats-membres-de-lue-1053729833.html

Omicron: un total de 42 infections confirmées dans dix Etats membres de l'UE

Quarante-deux cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2 ont été confirmés au total dans 10 pays de l'Union européenne (UE), a... 30.11.2021, Sputnik France

covid-19

union européenne (ue)

variant omicron du covid-19

Six autres cas "probables" sont en cours d'analyse, a précisé Andrea Ammon lors d'une visioconférence organisée par la présidence slovène de l'Union européenne.En ce qui concerne la France, un premier cas de contamination par le variant Omicron a été identifié à La Réunion et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a précisé en début matinée que "d'autres résultats de cas possibles y compris dans l'Hexagone (étaient attendus) dans les prochaines heures".A l'échelle de l'UE, les cas confirmés correspondent à des formes légères ou asymptomatiques de COVID-19, mais semblent avoir affecté des personnes plus jeunes, selon Andrea Ammon.

union européenne (ue), variant omicron du covid-19