Sa trottinette électrique s’enflamme, il est grièvement brûlé

Un incendie provoqué par une trottinette électrique a nécessité l’intervention d’une vingtaine de pompiers à Rennes. Un homme de 52 ans a été sérieusement... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T15:15+0100

2021-11-30T15:15+0100

2021-11-30T15:15+0100

faits divers

france

incendie

flammes

rennes

trottinette

Lundi soir, peu après 18h, les secours sont intervenus pour un feu s’étant déclaré dans un appartement rennais à cause d’une trottinette électrique, relate Ouest-France.L’appartement se situe au rez-de-chaussée, alors qu’au total, l’immeuble compte 16 étages.Le locataire de l’habitation, un homme de 52 ans, a été grièvement blessé par le feu. 20 minutes a plus tard précisé qu’il a été fortement brûlé aux bras et au thorax et a été transporté au service des grands brûlés. Il n’est pas précisé si l’engin était en charge lors du départ de feu.D’après le quotidien 24matins, une vingtaine de pompiers sont intervenus pour cet accident domestique, dont les causes seront établies par l’enquête.Des incendies causés par l’explosion de batteriesS’il s’agit d’un accident plutôt rare, il n’est cependant pas exceptionnel. De la même manière, en ce mois de novembre, une habitante de 47 ans de banlieue parisienne a été gravement blessée dans l’incendie dû à l’explosion de la batterie de sa trottinette stationnant chez elle. Au moment de l’explosion, la batterie était en cours de chargement.Brûlée au deuxième degré, la femme a été hospitalisée et le feu a complètement calciné l’habitation.Début août, à Vierzon, un incendie a également été causé par l’explosion d’une batterie de trottinette électrique, mise à recharger. Une des chambres de l’appartement où l’accident a eu lieu a été complètement détruite par le feu.Les composants de la batterie étant extrêmement inflammables, il est conseillé de s’éloigner de la trottinette lorsque l’engin commence à fumer.

rennes

