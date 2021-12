https://fr.sputniknews.com/20211201/chine-suspension-de-liaisons-ferroviaires-a-la-frontiere-russe-1053745782.html

Chine: suspension de liaisons ferroviaires à la frontière russe

Des liaisons ferroviaires de marchandises ont été suspendues, mercredi, par une ville chinoise frontalière de la Russie, suite à la détection d'un foyer de... 01.12.2021, Sputnik France

Le ministère chinois de la Santé a fait état de 91 nouveaux malades au niveau national, tous en Mongolie-intérieure (nord) et la majorité aux alentours ou dans la ville de Manzhouli, qui compte 230.000 habitants et qui voit passer plus de 65% des échanges commerciaux sino-russes.Le gouvernement local a indiqué que le port d'entrée ferroviaire de Manzhouli, dès mercredi, "suspend l'importation de marchandises non conteneurisées, notamment le bois, le charbon (...) et d'autres produits nécessitant un chargement et un déchargement manuels".L'objectif est de "bloquer la propagation de l'épidémie via les marchandises importées", selon autorités.

