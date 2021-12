https://fr.sputniknews.com/20211201/la-belgique-depasse-la-barre-des-27000-morts-1053751753.html

La Belgique dépasse la barre des 27.000 morts

La Belgique dépasse la barre des 27.000 morts

Un total de 27.015 personnes sont décédées des suites du coronavirus, depuis le début de la crise sanitaire en Belgique, selon les chiffres de l'Institut de... 01.12.2021, Sputnik France

Entre le 21 et le 27 novembre, 40,7 personnes sont décédées par jour en moyenne (+12%), indique l'Institut dans un rapport, ajoutant que tous les indicateurs poursuivent leur augmentation, à l'exception d'un très léger recul du taux de reproduction du virus qui est désormais de 1,07 (-6%).D’après Sciensano, entre le 24 et le 30 novembre, il y a eu en moyenne 320,4 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 10% par rapport à la période de référence précédente.Au total, 3.750 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+13%), dont 780 patients traités en soins intensifs (+19%).Alors que le nombre de nouvelles infections bondissait de 54% entre le 14 et le 20 novembre, entre le 21 et le 27 novembre, la hausse est de 12%.Durant cette dernière période, 17.839 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour.Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,8 million de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.Pour ce qui est du nombre de nouvelles contaminations, le rapport de Sciensano indique que les augmentations les plus soutenues sont observées, entre le 21 et le 27 novembre, dans le Brabant flamand (+20% par rapport à la semaine précédente), le Brabant wallon (+18%) et la Région bruxelloise (+16%).Quelque 118.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 16,1%. Le taux de positivité, soit la proportion de nombre de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages réalisés, est le plus important pour les 0-9 ans (24,4%), suivis par les 40-64 ans (17,1%). Pour les autres tranches d'âge, il tourne autour des 14%.S’agissant de la vaccination, trois quarts de la population belge bénéficient d'une couverture vaccinale complète et 77% ont eu au moins une première dose d'un sérum contre le coronavirus. En date du 30 novembre, près d'1,7 million de doses de rappel avaient été administrées.

