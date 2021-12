https://fr.sputniknews.com/20211201/systematiquement-sur-toutes-les-grandes-competitions-sportives-il-y-a-une-guerre-entre-espions--1053733610.html

"Systématiquement, sur toutes les grandes compétitions sportives, il y a une guerre" entre espions

"On assiste à une demande de plus en plus forte en matière d’espionnage par les comités d’organisation pour être sûr de gagner l’appel d’offres", observe Éric... 01.12.2021, Sputnik France

L’Associated Press a révélé qu’un ancien agent de la CIA aurait vendu ses services au Qatar lors de l’appel d’offres pour la Coupe du monde de football 2022. Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) et auteur du livre La nouvelle guerre secrète (Mareuil Éditions), affirme que le phénomène n’est pas nouveau: "Toutes les compétitions sportives donnent lieu à une guerre effrénée entre les villes qui souhaitent les accueillir, entre les sponsors."

