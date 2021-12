https://fr.sputniknews.com/20211201/turquie-cinq-morts-au-deuxieme-jour-de-la-tempete-libecco-1053745619.html

Turquie: cinq morts au deuxième jour de la tempête Libecco

Le bilan de la tempête qui a frappé lundi et mardi la région de Marmara, dans le nord-ouest de la Turquie, s'est alourdi à cinq morts et 63 blessés, a annoncé... 01.12.2021, Sputnik France

Au total, "cinq personnes ont perdu la vie et 63 autres ont été blessées dans la catastrophe provoquée par la tempête du Libeccio dans la région de Marmara", a déploré le ministre turc sur Twitter.Bien qu'ils aient baissé en intensité mardi, les vents violents ont continué à souffler sur la région, provoquant des perturbations dans le trafic aérien et la fermeture des écoles dans plusieurs localités.Lundi, des vents ayant atteint 130 km/h avaient déraciné des arbres, soufflé les toits et provoqué l'effondrement de minarets et de tours d'horloge dans plusieurs villes de la région de Marmara, dont Istanbul.

